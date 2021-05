Prieskum: Pandémia zvýšila záujem Nemcov o zlato na rekordnú úroveň

Frankfurt nad Mohanom 2. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu výrazne zvýšila záujem Nemcov o zlato. Poukázal na to v týchto dňoch zverejnený prieskum, ktorý uskutočnila pre Reisebank súkromná univerzita Steinbeis v Berlíne.



Podľa tohto prieskumu, ktorý zverejnila agentúra DPA, vlastnia nemecké domácnosti zhruba 9089 ton zlata. To je o 269 ton viac, než ukázal predchádzajúci prieskum z roku 2019. Zároveň to predstavuje nový rekord.



Ako povedal Jens Kleine z Výskumného centra pre finančné služby univerzity Steinbeis, v nestabilných časoch je zlato považované za bezpečný prístav a to sa nemenilo ani v tejto situácii. Prieskum uskutočnila univerzita na vzorke 2000 obyvateľov Nemecka.



Zhruba 3900 ton zlata vlastnia Nemci v podobe šperkov. Väčšinu však vo forme mincí a tehličiek. Na porovnanie, nemecká centrálna banka kontroluje celkovo 3362 ton zlata.