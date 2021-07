Pandémia zvyšuje ceny námornej dopravy na rekordné hodnoty

Na satelitnej snímke nákladná loď MV Ever Given je uviaznutá v Suezskom prieplave pri egyptskom meste Suez 28. marca 2021. Foto: TASR/AP

Londýn 4. júla (TASR) - Ceny kontajnerovej lodnej dopravy dosiahli rekordné výšky približne 18 mesiacov od vypuknutia pandémie nového koronavírusu, ktorá narušila námorné logistické reťazce a vyvolala obrovský dopyt.povedal pre agentúru AFP Alan Murphy, šéf poradenskej spoločnosti Sea Intelligence, podľa ktorého je obrovský nedostatok prázdnych kontajnerov, ktoré, navyše, uviazli na nesprávnym miestach - v prístavoch, a nie v Ázii pripravené na naloženie.Takzvaný Freightos Baltic Index, referenčný ukazovateľ pre hlavné námorné trasy, sa za rok viac ako strojnásobil na takmer 7000 USD (5920,66 eura) pre cestu z Číny na západné pobrežie Spojených štátov. V prípade cesty do Európy presiahol 10.000 USD, zatiaľ čo vlani v rovnakom období to bolo iba 1600 USD.Murphy skonštatoval, že táto bezprecedentná situácia ešte znásobila ťažkosti, ktorým v uplynulých 10 rokov čelí námorná nákladná doprava.Vypuknutie pandémie ochorenia COVID-19, ktoré spočiatku zastavilo globálnu lodnú dopravu, neveštilo pre tento priemysel nič dobré. Viedlo totiž kv rozpore s trendmi medzi americkými a európskymi spotrebiteľmi, ktorí počas blokád prestali míňať peniaze v reštauráciách, divadlách alebo na dovolenkách. Namiesto toho nakupovali, často elektroniku na prácu z domu a ďalšie produkty, pričom veľa z nich sa dovážalo z Ázie, vysvetľuje Didier Rabattu zo spoločnosti Lombard Odier Investment Managers.uviedol Paul Tourret, riaditeľ francúzskeho inštitútu námornej ekonomiky (ISEMAR).Prerušenie nakládky a vykládky lodí pre ochorenie prístavných pracovníkov a reštrikcie spojené s pandémiou až po nepredvídateľné udalosti, ako bola marcová havária a blokáda dôležitého Suezského prieplavu, problémy v lodnej doprave iba prehĺbili.Výsledkom bolo, že majitelia lodí nikdy neboli v lepšej kondícii. Napríklad kontajnerová a prepravná spoločnosť CMA CGM z Marseille vykázala len za 1. štvrťrok 2021 čistý zisk vyše 2 miliardy USD, čo bolo 40-krát viac ako v predchádzajúcom roku. A jej dánsky konkurent AP Moller-Maersk oznámil ešte väčší čistý zisk, 2,7 miliardy USD za prvé tri mesiace roka, čo predstavuje 13-násobok vlaňajšieho zisku.Cena kontajnerovej dopravy závisí od dopytu, ale aj od kapacity lodných spoločností na jeho uspokojenie.uviedol Tourret.dodal.Súčasná problematická situácia v lodnej doprave môže podľa Tourreta ešte nejaký čas trvať. Ani Jean-Marc Lacave, riaditeľ spoločnosti Armateurs de France, neočakáva, že sa situácia vráti do normálu pred 1. štvrťrokom 2022.(1 EUR = 1,1823 USD)