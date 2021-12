Pandemická OČR funguje ďalej, v niektorých prípadoch aj počas prázdnin

Bratislava 6. decembra (TASR) - Rodičia detí, ktorým hygienici uzavreli školy či škôlky, majú naďalej nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR), a to za nezmenených podmienok. Niektorí poistenci na dávku budú mať nárok aj počas blížiacich sa zimných prázdnin, ak zatvorenie nariadia hygienici. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Sociálnej poisťovne (SP) Zuzana Dvoráková.



O pandemickú OČR môžu žiadať poistenci, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov, alebo do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Avšak len vtedy, ak je škola alebo trieda uzatvorená rozhodnutím ministra, zriaďovateľa, riaditeľa školy alebo hygienika. Nárok na dávku má i rodič, ktorému pediater potvrdil potrebu starostlivosti o dieťa v karanténe. "Ak poistenec ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku a pediater mu potvrdil potrebu ošetrovania, tiež má nárok na pandemickú OČR," poznamenala hovorkyňa. To isté platí pri materských školách.



Ak rodič nepustí svoje dieťa do školy alebo škôlky pre obavy z nákazy, nárok na pandemickú OČR mu nevzniká. Rovnako ani počas prázdnin. Výnimky však tvoria prípady, ak je škola aj počas prázdnin uzatvorená hygienikom. Opäť môže vzniknúť nárok aj po potvrdení pediatrom - ak sa rodič stará o choré dieťa do 16 rokov alebo o dieťa v karanténe (do 11 rokov). "Ak ochorie dieťa, ktoré má 16 a viac rokov, poistencovi vznikne nárok na bežné ošetrovné v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na tlačive žiadosti potvrdzuje lekár," podotkla hovorkyňa.



Postup pri žiadosti o pandemickú OČR sa nemení, ak oň žiada rodič prvýkrát, musí poslať formulár so žiadosťou, ak už v minulosti pandemickú OČR poberal, stačí poslať pobočke SP čestné vyhlásenie. Nemení sa ani výška pandemickej OČR, je to 55 % denného vymeriavacieho základu.