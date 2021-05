Pandemická PN a OČR by mohli byť vyššie aj v máji, prerokuje to vláda

Bratislava 4. mája (TASR) – Výška pandemického nemocenského (PN) a pandemického ošetrovného (OČR) by mohla byť aj v máji na úrovni 75 % denného vymeriavacieho základu, teda prakticky 100 % čistej mzdy. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, o ktorom bude v stredu (5. 5.) rokovať vláda.



"Návrh nariadenia vlády sa predkladá s cieľom zmiernenia negatívnych vplyvov pretrvávajúcej krízovej situácie, posilnenia motivácie dodržiavania karanténnych opatrení a podpory osôb odkázaných v čase pretrvávajúcej krízovej situácie na tzv. pandemické nemocenské alebo tzv. pandemické ošetrovné," vysvetlil rezort v dôvodovej správe.



Výpadok príjmu poberateľom týchto dávok sa tak má kompenzovať jeho zvýšením na 75 % denného vymeriavacieho základu, čo činí okolo 100 % čistej mzdy, teda rovnako ako to bolo v apríli.



Na vyšší vymeriavací základ však nebudú mať nárok tí zamestnanci, ktorým sa vypláca aj úrazový príplatok. Keďže ten je vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu, v kombinácii s klasickou výškou nemocenského na úrovni 55 % denného vymeriavacieho základu predstavuje viac ako zvýšené pandemické nemocenské. "Zamestnanec, ktorý sa nakazil ochorením COVID-19 pri výkone svojho zamestnania, teda bude mať aj naďalej nárok na výplatu takto určenej kombinácie dávok – nemocenské a úrazový príplatok – pri dočasnej pracovnej neschopnosti súvisiacej s nariadeným karanténnym opatrením alebo izoláciou," dodal rezort.



Ako vyčíslil rezort, zvýšené výdavky Sociálnej poisťovne na dávku pandemické nemocenské sa tak v mesiaci máj odhadujú zhruba na 8,3 milióna eur a na dávku pandemické ošetrovné sa odhadujú na úrovni 1,7 milióna eur.