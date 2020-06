Pandemické ošetrovné pokračuje od 1. 7. len s lekárskym potvrdením

Bratislava 25. júna (TASR) - U školákov zaniká nárok na pandemické ošetrovné od budúcej stredy (1. 7.), pokračovať môžu len s lekárskym potvrdením. Informoval o tom vo štvrtok hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder.



Nárok na pandemické ošetrovné na deti navštevujúce základné a stredné školy zaniká, lebo školy sú od 1. júla zatvorené bežne, nie z dôvodu mimoriadnej situácie.



"Rozhodnutie o tom, že rodič, ktorý doteraz poberal pandemickú OČR z dôvodu zatvorenia školy, na ňu nemá počas prázdnin nárok, nebude Sociálna poisťovňa vydávať, a to preto, lebo nárok na túto dávku počas prázdnin zaniká zo zákona," upozornil Višváder.



Nárok na pandemické ošetrovné v lete teda budú mať len rodičia detí, ktoré ochorejú a potrebujú celodenné ošetrovanie, čo musí potvrdiť pediater.



"Rodič školopovinného dieťaťa teda preukazuje potrebu ošetrovania v mesiacoch júl a august 2020 vždy predložením potvrdenia od príslušného pediatra, a možnosť čerpať pandemickú OČR sa vzťahuje len na dni, na ktoré má potvrdenie od pediatra," spresnil Višváder.



Preukazovať to bude prostredníctvom vyplneného formulára - čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné - na konci mesiaca. "Ak napríklad bude mať rodič lekárske potvrdenie od 7. júla, nemusí podávať pobočke Sociálnej poisťovne novú žiadosť o pandemickú OČR, stačí, keď obdobie OČR vyznačí v čestnom vyhlásení, ktoré pošle pobočke na konci júla. V prípade, ak OČR potvrdí lekár z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa do 16 rokov nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, nárok na pandemickú OČR bude tiež trvať naďalej," priblížil Višváder.



Situácia v prípade škôlkarov či detí v jasliach je mierne odlišná. "Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú počas mimoriadnej situácie detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú, ako sú zatvorenie, choroba, strach z ochorenia COVID-19, nie je dôležitý," podotkol Višváder.



Na konci každého kalendárneho mesiaca však musí rodič pobočke SP predložiť vyplnené čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú žiadosť o pandemickú OČR podáva len vtedy, keď doteraz, od 12. marca 2020, ešte pandemické OČR vôbec nepoberal, uzavrela poisťovňa.