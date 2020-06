Pandora bude pri výrobe šperkov využívať iba recyklované drahé kovy

Kodaň 6. júna (TASR) - Dánska spoločnosť Pandora, ktorá vyrába viac šperkov než ktorákoľvek iná firma vo svete, sa prestane spoliehať na ťažbu zlata a striebra. Namiesto toho chce používať iba recyklované drahé kovy.



Nová politika vstúpi do platnosti v roku 2025. Má pomôcť spoločnosti so sídlom v Kodani posilniť jej dôveryhodnosť v oblasti klímy a urobiť z nej atraktívnejší cieľ pre investorov, ktorí chcú vo svojich portfóliách aktíva spĺňajúce environmentálne, sociálne a vládne ciele.



Generálny riaditeľ Alexander Lacik uviedol, že nový prístup nezníži kvalitu vyrábaných šperkov. „Kovy vyťažené pred storočiami sú rovnako dobré ako nové,“ uviedol tento týždeň vo svojom vyhlásení. Dodal, že v súčasnosti sa „potreba trvalo udržateľných firemných praktík stáva čoraz dôležitejšia“.



Pandora tvrdí, že prechod na recyklované drahé kovy zníži emisie uhlíka o dve tretiny v prípade striebra a o viac ako 99 % v prípade zlata. Jedným z hlavných prínosov pre životné prostredie bude výrazné zníženie spotreby vody v dôsledku menšej ťažby.



Podľa Svetovej rady pre zlato (World Gold Council) ročné emisie z globálneho trhu so zlatom zodpovedajú približne 126 miliónom ton oxidu uhličitého (CO2), pričom viac ako tretina emisií pochádza priamo z ťažby a tavenia.



Jedným z najnebezpečnejších zdrojov znečistenia v tomto odvetví priemyslu je kyanid, ktorý môže kontaminovať podzemné vody. Obavy z rizík spojených s riadením baní a s ich odpadom sa zvýšili po katastrofe v Brazílii, kde došlo k pretrhnutiu priehrady, ktorá zadržiavala bahenný odpad z bane na železnú rudu vo Vale.



Pandora tvrdí, že už v súčasnosti používa pri výrobe 71 % recyklovaného zlata a striebra, pričom približne 15 % svetového striebra pochádza z recyklovaných zdrojov.



Spoločnosť plánuje spolupracovať s dodávateľmi, aby zabezpečila prístup k zodpovedne získanému recyklovanému striebru, certifikovanému podľa štandardov popredných dodávateľských reťazcov, ako je napríklad Rada zodpovedných klenotov (RJC). Pandora tiež plánuje „spolupracovať s kľúčovými akcionármi v dodávateľskom reťazci s cieľom preskúmať možnosti na zvýšenie dostupnosti recyklovaného striebra a zlepšenie výrobných noriem,“ dodala dánska firma.