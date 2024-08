Pandora: Laboratórne diamanty budú populárnejšie ako prírodné

Kodaň 17. augusta (TASR) - Diamanty vypestované v laboratóriu budú o 10 rokov populárnejšie ako prírodné, pretože klienti pri nákupe šperkov čoraz viac zvažujú náklady a vplyv na klímu. Uviedol to generálny riaditeľ spoločnosti Pandora Alexander Lacik. TASR správu prevzala od Bloomberg.



Diamanty, ktoré vyrástli v laboratóriu (Lab-grown) majú rovnaké fyzikálne, chemické a optické vlastnosti ako vyťažené diamanty, ale menší vplyv na životné prostredie. Tento aspekt je príťažlivý pre tých, ktorí sa zaujímajú o udržateľnosť a uhlíkovú stopu. A sú tiež cenovo dostupnejšie ako prírodné diamanty. To z nich robí výhodnú možnosť pre spotrebiteľov, ktorí hľadajú kvalitné drahé kamene bez prémiovej ceny.



Dánsky výrobca a predajca šperkov Pandora, ktorý pôsobí aj na slovenskom trhu, odhaduje, že laboratórne diamanty majú v súčasnosti na trhu podiel vo výške približne 20 %. "Vnímanie spotrebiteľov sa mení naozaj rýchlo," upozornil Lacik.



Pandora predala v 2. štvrťroku 2024 šperky s diamantmi vypestovanými v laboratóriu v hodnote 61 miliónov dánskych korún (8,17 milióna eur), čo bolo o 88 % viac ako v predchádzajúcom roku. To však stále predstavuje menej ako 1 % z celkových tržieb spoločnosti. Lacik sa tento pomer snaží zvýšiť. Jeho cieľom je ročný predaj laboratórnych diamantov vo výške 1 miliardy DKK alebo približne 3 % z celkových tržieb spoločnosti.



Klenotnícka firma so sídlom v Kodani chce v rámci novej stratégie dosiahnuť, aby značka Pandora nebola spájaná najmä s bižutériou, ale bola uznaná za plnohodnotnú značku šperkov. Podľa Lacika nákup lacnejších diamantov strednou triedou je kľúčovou súčasťou tejto stratégie. Odhaduje, že náklady na vyrobené diamanty predstavujú približne jednu štvrtinu až jednu tretinu vyťažených diamantov.



Pandora prvýkrát uviedla na trh laboratórne diamanty v roku 2021 a zároveň ukončila všetky predaje prírodných diamantov. Odvtedy postupne vyraďuje aj ostatné prírodné drahé kamene.



V júni spoločnosť predstavila svoju prvú kolekciu z laboratórnych diamantov na svojom domácom trhu v Dánsku, ktorá bola prijatá veľmi dobre. "Predáva sa na prekvapujúco vysokej úrovni v tom jednom obchode v Kodani," povedal Lacik.



Vyrobené diamanty sa predávajú aj v Spojenom kráľovstve, Severnej Amerike, Austrálii, Mexiku a Brazílii a postupne budú uvedené na trhy po celom svete.



(1 EUR = 7,4616 DKK)