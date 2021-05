Pandora prestane používať diamanty z ťažby a vymení ich za umelé

Kodaň 4. mája (TASR) - Dánsky výrobca a predajca šperkov Pandora, ktorý pôsobí aj na slovenskom trhu, prestane používať diamanty z ťažby a zameria sa na dostupnejšie a udržateľnejšie drahokamy vyrobené v laboratóriu.



„Diamanty sú nielen večné, ale tiež pre všetkých,“ vyhlásil generálny riaditeľ Pandory Alexander Lacik pri prezentácii novej kolekcie šperkov s umelými kameňmi.



Pandora, ktorá v minulom roku vyrobila 85 miliónov šperkov a predala 50.000 diamantov, si dala za cieľ „transformovať trh s diamantovými šperkmi cenovo dostupnými a udržateľne vytvorenými produktmi“.



Čoraz väčšia akceptácia umelých diamantov tzv. miléniami, ktoré sú nielen lacnejšie, ale zaručene nepochádzajú z konfliktných zón, už podnietila aj ďalšie firmy ako De Beers, aby sa prestali vyhýbať syntetickým drahokamom v šperkoch.



Ceny umelých diamantov klesli po zmene postoja De Beers za uplynulé dva roky a v súčasnosti sú až 10-krát lacnejšie ako vyťažené prírodné diamanty, uvádza sa v správe spoločnosti Bain & Company.



Nová kolekcia Pandory s umelými diamantmi bude uvedená na trh najprv v Británii a na ďalších kľúčových trhoch bude k dispozícii na budúci rok.



Pandora očakáva, že trh s diamantmi bude ďalej rásť. Chce používať kamene vyrobené s pomocou technológie, pri ktorej sa zmes uhľovodíkových plynov zahrieva na 800 stupňov Celzia, čo urýchľuje dopad atómov uhlíka na malé "semienko" diamantu a ich usadzovanie vrstvu po vrstve.



Pandora doteraz kupovala vyťažené diamanty od spoločnosti KGK Diamonds. Laboratórne kamene chce získavať od dodávateľov v Európe a Severnej Amerike. Šperky s prírodnými diamantmi, ktoré sa už nachádzajú v jej obchodoch, sa budú ďalej predávať.



Odporcovia prírodných diamantov tvrdia, že ich ťažba spôsobuje škody na životnom prostredí a tzv. krvavé diamanty pomáhajú financovať konflikty.



Práve tieto fakty vrhajú tiene na svetový trh s klenotmi. Na vyriešenie týchto problémov začala klenotnícka spoločnosť Tiffany & Co. v minulom roku poskytovať klientom detaily o pôvode a registrácii diamantov, ktoré mapujú ich cestu až k bani.



Rozhodnutie Pandory vyhnúť sa vyťaženým diamantom prišlo necelý rok po tom, ako sa zaviazala, že sa nebude vo svojich šperkoch spoliehať na novovyťažené zlato a striebro. Do roku 2025 bude celá jej výroba využívať iba recyklované drahé kovy ako súčasť plánu, ktorý zabezpečí, že jej operácie budú do štyroch rokov uhlíkovo neutrálne.