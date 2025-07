Panetta: Ak dezinflácia zosilnie, ECB by mala redukovať sadzby

Miláno 11. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala pokračovať v uvoľňovaní svojej menovej politiky, ak riziká pre hospodársky rast v dôsledku geopolitickej nestability a napätia v medzinárodnom obchode ešte posilnia súčasný dezinflačný trend. Povedal to v piatok taliansky člen Rady guvernérov ECB Fabio Panetta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na výročnom zasadnutí Talianskej bankovej asociácie Panetta uviedol, že súčasná prognóza, ktorá predpokladá začiatkom budúceho roka infláciu na úrovni 1,4 % a v ďalšom roku jej návrat na úroveň inflačného cieľa (2 %), je vysoko neistá. Hlavným problémom je podľa neho to, či súčasná úroveň úrokových sadzieb je adekvátna na udržanie inflácie v blízkosti inflačného cieľa.



V reakcii na spomaľovanie inflácie ECB znížila úrokové sadzby za posledný rok osemkrát, pričom depozitnú sadzbu zredukovala na 2 %. „Ak by riziká pre rast ekonomiky viedli k posilneniu dezinflačného trendu, bude vhodné pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky,“ povedal Panetta.