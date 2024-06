Panetta: Ak sa výhľad nezmení, ECB bude pokračovať v redukcii sadzieb

Helsinki 26. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla pokračovať v postupnom znižovaní úrokových sadzieb. Povedal to v stredu guvernér talianskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Fabio Panetta, podľa ktorého sú obavy niektorých bankárov v súvislosti s vyššími cenami v oblasti služieb prehnané. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB znížila úrokové sadzby prvýkrát v júni, neuviedla však nič, čo by naznačovalo, že v tom bude na nasledujúcom zasadnutí pokračovať, napriek tomu, že bankári plánujú ďalšie uvoľňovanie menovej politiky a otázkou je iba načasovanie ďalšej redukcie sadzieb. "Súčasný makroekonomický obraz je v súlade s normalizáciou menovej politiky," povedal Panetta. "ECB začala tento proces pred pár týždňami a pri naplnení základného scenára bude v tomto trende postupne pokračovať," dodal.



Panetta dal zároveň najavo, že obavy z pretrvávajúcich vyšších cien služieb sú do veľkej miery prehnané. Inflácia v sektore sa podľa neho začala zrýchľovať neskôr, potom aj neskôr zaznamenala svoje maximum a neskôr tu nastáva aj proces spomaľovania.