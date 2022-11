Panetta: Príliš veľké zvýšenie úrokov ECB by mohlo poškodiť ekonomiku

Miláno 14. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, ale musí sa vyhnúť ich príliš veľkému nárastu, pretože by to mohlo zničiť výrobnú kapacitu a prehĺbiť recesiu. Vyhlásil to v pondelok člen predstavenstva ECB Fabio Panetta. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Ak by sme nadmerným a vytrvalým spôsobom stláčali dopyt, čelili by sme riziku, že stlačíme aj produkciu trvale pod jej trend," povedal Panetta.



Podľa neho pokiaľ zostanú inflačné očakávania ukotvené, menová politika by sa tomu mala prispôsobiť a nereagovať prehnane.



Zároveň guvernéri francúzskej a nemeckej centrálnej banky François Villeroy de Galhau a Joachim Nagel v spoločnom stanovisku, ktoré v pondelok uverejnili noviny Les Echos a Handelsblatt, napísali, že vzhľadom na vojnu na Ukrajine, vysokú infláciu a energetickú krízu je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým presadzovať úniu kapitálových trhov na financovanie zelených a digitálnych prechodov. Villeroy a Nagel sa tak snažili ukázať jednotu v čase napätých vzťahov medzi Parížom a Berlínom.



"Európa je jadrom krízy - vojna Ruska proti Ukrajine, energetická kríza, inflácia. Dnes píšeme spolu o spoločnom názore - naša jednota sa stáva zložitejšou, ale o to dôležitejšou," uviedli šéfovia Banque de France a Bundesbank. "A to, čo platí pre Európu ako celok, platí v prvom rade pre francúzsko-nemecké priateľstvo - rozdeliť nás by znamenalo odsúdiť nás."



Medzi Francúzskom a Nemeckom došlo uplynulý mesiac k sporom a odložili samit, aby sa pokúsili vyriešiť svoje nezhody.



Podľa oboch guvernérov je nevyhnutné, aby iniciatíva Európskej únie z roku 2015, ktorá sa týka únie kapitálových trhov (capital markets union, CMU), postúpila dopredu v otázke finančnej stability s cieľom podporiť geografickú diverzifikáciu zdrojov financovania a posilniť zdieľanie rizík súkromného sektora prostredníctvom rozvoja kapitálového financovania.



"Musíme viac ako kedykoľvek predtým zrýchliť transformáciu energetiky. A preto potrebujeme finančné zdroje, ktoré nám poskytne CMU," uviedli guvernéri a dodali, že je nevyhnutné, aby bol blok atraktívnejší pre domácich aj zahraničných investorov. "Dokončenie únie kapitálových trhov je určite beh na dlhú trať. Aby bol úspešný, je dôležité už teraz nastaviť správny kurz," dodali.