Panetta:ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť zbytočné škody v ekonomike

Rím 30. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nesmie spôsobiť "zbytočné škody" v ekonomike a vo finančnej stabilite cez trvalo vysoké úrokové sadzby. Vyhlásil to vo štvrtok nový guvernér talianskej centrálnej banky Fabio Panetta. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Panetta, člen Rady guvernérov ECB, poznamenal, že nedávne kolo sprísňovania menovej politiky ECB, keď banka desaťkrát po sebe zvýšila úroky, sa zatiaľ naplno neprejavilo v ekonomike a v budúcnosti bude ďalej tlmiť dopyt.



Vo svojom prvom veľkom prejave od nástupu do čela talianskej centrálnej banky Panetta varoval, že ekonomika eurozóny zostane v posledných troch mesiacoch tohto roka slabá a že riziká sú naklonené smerom k jej poklesu.



"Musíme sa vyhnúť zbytočným škodám na ekonomickej aktivite a rizikám pre finančnú stabilitu, ktoré by v konečnom dôsledku ohrozili cenovú stabilitu," povedal o politike úrokových sadzieb.



Predtým, ako tento mesiac prevzal vedenie talianskej centrálnej banky, sedel Panetta takmer štyri roky v správnej rade ECB, kde bol považovaný za tzv. holubicu, teda stúpenca umiernenejšej politiky.



Súčasná úroveň úrokových sadzieb je konzistentná so znížením inflácie k cieľu banky na úrovni 2 %, uviedol vo štvrtkovom prejave.



ECB od polovice roku 2022 zvýšila úrokové sadzby desaťkrát po sebe. Jej kľúčová depozitná sadzba tak dosiahla rekordnú úroveň 4 %. Ale v októbri banka úroky nezmenila a naznačila stabilnú politiku na niekoľko nasledujúcich štvrťrokov. Trhy sa začali pripravovať na prvé zníženie sadzieb, pričom niektorí analytici očakávajú takýto krok už v apríli 2024 alebo v júni.



Inflácia v eurozóne sa spomaľuje a tento mesiac klesla viac, než sa očakávalo, na 2,4 %. To ešte podporí špekulácie o znížení úrokových sadzieb ECB už na budúcu jar.



Panetta označil údaje o spomalení inflácie v eurozóne za "priaznivý vývoj". Ale upozornil tiež, že "menové podmienky musia zostať prísne tak dlho, ako to bude potrebné na konsolidáciu dezinflácie".



"Dĺžka trvania tejto fázy bude závisieť od vývoja makroekonomických premenných, môže byť krátka, ak pokračujúca slabosť ekonomickej aktivity urýchli pokles inflácie," dodal.



Pokiaľ ide o Taliansko, povedal, že je potrebné znížiť pomer dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP), ktorý v súčasnosti dosahuje zhruba 140 %.