Paneurópsky index Stoxx 600 stúpol do blízkosti rekordného maxima
Spoločnosti spojené s infraštruktúrou pre umelú inteligenciu zaznamenali zisky pred zverejnením hospodárskych výsledkov amerického výrobcu čipov Nvidia.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 24. februára (TASR) - Európske akciové indexy v utorok mierne vzrástli. Paneurópsky index Stoxx 600 stúpol o 0,3 % na 630 bodov, čiže sa dostal do blízkosti rekordného maxima, ktoré dosiahol minulý týždeň. Index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 sa posilnil o 0,04 % na 6116,60 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a agentúry DPA.
Spoločnosti spojené s infraštruktúrou pre umelú inteligenciu zaznamenali zisky pred zverejnením hospodárskych výsledkov amerického výrobcu čipov Nvidia. Holandská spoločnosť ASML, ktorá je výrobcom strojov pre extrémnu ultrafialovú litografiu potrebnú na produkciu čipov, stúpla o 1,1 %. Nemecký výrobca polovodičov Infineon si pripísal 1,8 %.
Automobilový priemysel sa zotavil, keďže USA nenaplnili hrozby, že na všetky tovary z Európy uplatnia 15-percentné clá a zaviedli ich iba na úrovni 10 %. Výrobcovia áut BMW, Volkswagen a Mercedes-Benz sa posilnili o viac ako 1 %. Akcie bánk však prudko klesli. Španielsky peňažný ústav Santander si pohoršil o 2,5 % a akcie talianskej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo a nemeckej Deutsche Bank zlacneli o 1,7 %.
