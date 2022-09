Pannier-Runacherová: Francúzsko je v oblasti plynu na zimu pripravené

Paríž 6. septembra (TASR) - Francúzsko je v súvislosti so zásobami plynu dobre pripravené na nadchádzajúcu zimnú sezónu, napriek energetickej kríze v Európe v dôsledku vojny na Ukrajine. Uviedla to v utorok francúzska ministerka energetiky Agnés Pannier-Runacherová s tým, že Francúzsko už dosiahlo maximálnu úroveň svojich strategických rezerv. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Čo sa týka našich rezerv plynu, dnes sme dosiahli maximálnu úroveň. Tieto zásoby predstavujú 50 % našej spotreby plynu počas zimných mesiacov, čo znamená, že sme na zvládnutie zimnej sezóny výborne pripravení," povedala Pannier-Runacherová pre televíznu stanicu CNews.



Ministerka to vyhlásila deň po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na zníženie spotreby energií vo Francúzsku o 10 % počas najbližších týždňov a mesiacov. "Najlepšou energiou je tá, ktorú nespotrebujeme," uviedol Macron v pondelok (5. 9.) na tlačovej konferencii, na ktorej vyzval firmy a domácnosti, aby znížili spotrebu energií napríklad tým, že stiahnu kúrenie a klimatizáciu.