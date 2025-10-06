< sekcia Ekonomika
Pápež obmedzil práva Vatikánskej banky, zrušil predchodcovu reformu
V dôsledku toho môžu vatikánske úrady slobodne využívať zahraničné banky.
Autor TASR
Vatikán 6. októbra (TASR) - Pápež Lev XIV. v pondelok zrušil výhradnú právomoc Vatikánskej banky spravovať investície mestského štátu, čím zvrátil finančnú reformu svojho predchodcu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi uviedol, že Vatikánska banka už viac nebude spravovať všetky investície tamojších úradov, čo v roku 2022 zaviedol pápež František. V dôsledku toho môžu vatikánske úrady slobodne využívať zahraničné banky.
Pápež uviedol, že úrady by mali naďalej uprednostňovať služby Vatikánskej banky, „pokiaľ príslušné orgány... nepovažujú za efektívnejšie alebo výhodnejšie využívanie finančných sprostredkovateľov so sídlom v iných štátoch“.
Reputácia Vatikánu v oblasti financií sa v uplynulých desaťročiach značne poškodila v dôsledku netransparentného financovania a prípadov korupcie, sprenevery a ďalších zločinov. Pápež František viedol katolícku cirkev 12 rokov a zaviedol sériu reforiem na vyriešenie spomínaných problémov.
Niektorí predstavitelia sa však sťažovali, že po zavedení reforiem získala Vatikánska banka priveľkú moc nad niektorými miestnymi úradmi, ktoré nemohli investovať v neďalekých talianskych bankách.
Nový dekrét nariaďuje, aby vatikánske orgány naďalej dodržiavali investičnú politiku krajiny, ktorú vypracoval dozorný výbor zriadený v roku 2022.
