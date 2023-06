Papierenská spoločnosť Stora Enso zruší 1150 pracovných miest v Európe

Helsinki 15. júna (TASR) - Fínsky výrobca papiera a obalov Stora Enso vo štvrtok oznámil, že plánuje zatvoriť štyri európske závody a prepustiť 1150 zamestnancov, čiastočne v dôsledku vplyvu ruskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala z AFP.



"Tieto opatrenia sú, samozrejme, veľmi ťažké a neboli by navrhnuté, pokiaľ by to nebolo absolútne nevyhnutné pre našu dlhodobú konkurencieschopnosť," uviedla vo vyhlásení generálna riaditeľka Annica Breskyová.



Spoločnosť plánuje natrvalo zatvoriť závod na výrobu buničiny Sunila vo Fínsku, závod De Hoop v Holandsku na výrobu lepenky, jednu linku na výrobu lepenky v závode Ostroleka v Poľsku a pílu Napi v Estónsku.



Fínska spoločnosť uviedla, že ukončenie dovozu dreva z Ruska malo za následok zvýšenú konkurenciu, v dôsledku čoho už závod v Sunile nie je nákladovo efektívny. Dovoz z Ruska, ktoré bolo predtým najdôležitejším dodávateľom dreva pre Fínsko, sa v júli 2022 zastavil po sankciách Západu proti Moskve pre vojnu na Ukrajine. V marci 2022 spoločnosť Stora Enso zastavila všetku svoju výrobu a predaj v Rusku v reakcii na inváziu.



Dôvodom zatvorenia holandského a poľského závodu je nadmerná kapacita na európskom trhu s lepenkami.



Spoločnosť uviedla, že plánuje znížiť počet zamestnancov aj v kanceláriách. Stora Enso zamestnáva 22.000 ľudí vo viac ako desiatke krajín po celom svete, vrátane Južnej Ameriky a Číny. K zatvoreniu závodov dôjde v rokoch 2023 až 2024.



Plánované reštrukturalizačné opatrenia povedú k zníženiu ročného obratu Stora Enso o 380 miliónov eur. Čistý zisk spoločnosti klesol v 1. štvrťroku 2023 o 35,4 % na 185 miliónov eur.