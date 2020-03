Papierenský priemysel vyrába s bezpečnostnými opatreniami

Bratislava 26. marca (TASR) - Mnohé slovenské fabriky už pre nový koronavírus a následný prepad objednávok stoja alebo postupne odstavujú svoje prevádzky. Papierenský priemysel na Slovensku však ide na plné obrátky ďalej aj napriek kríze.



"Pod prísnymi hygienickými opatreniami ideme ďalej. O papierovú hygienu a tiež o papierové obaly na potraviny je v čase boja s novým koronavírusom väčší záujem ako inokedy. V myjavskom závode so 70 zamestnancami je výrobná kapacita v priemere 3,5 milióna kusov denne, teda približne 70 miliónov kusov papierových vreciek pre retailové siete a pekárne mesačne. Celulózka Mondi SCP v súčasnosti zvýšila dodávku celulózy do slovenských fabrík na výrobu toaletného papiera, vreckoviek a papierových obrúskov zo skupiny SHP Group v Harmanci i Slavošovciach až o polovicu," hovorí Milan Fiľo, prezident a predseda predstavenstva holdingu ECO-INVESTMENT, do ktorého patria najväčšie slovenské závody na spracovanie dreva a výrobu celulózy a papiera.



Súčasťou holdingu sú okrem ružomberského MONDI SCP aj SHP Group so závodom v Harmanci a Slavošovciach a tiež spoločnosti Harmanec – Kuvert v Brezne a závod ECO-BAGS v Myjave.



Podľa Miroslava Vajsa, prezidenta Zväzu celulózo–papierenského priemyslu, je jedným z najväčších problémov logistika, teda zabezpečenie dostatku kamiónov na dovoz surovín nielen z tuzemska, ale aj zahraničia, ako aj na distribúciu hotových výrobkov do retailových sietí a inštitúcií. "Uvítali by sme, aby boli prednostne vybavené kamióny s medicínskymi a hygienickými produktmi, ktoré sú v tejto krízovej situácii nedostatkovým artiklom, cez 'green line' vyhradené pruhy na hraniciach," zdôrazňuje Vajs.



Ako ďalej uvádza, firmy musia organizačne riadiť výrobu tak, aby pri výpadku ľudí z dôvodu OČR, PN alebo karantény mohli maximálne využívať výrobné kapacity, presúvať zamestnancov na výrobné linky, ktoré produkujú výrobky so zvýšeným dopytom, čo si vyžaduje ďalšie nároky na ich zaškolenie na zmenené strojné zariadenia. Závody navyše pracujú v nepretržitej prevádzke, čo znamená zvýšenú fyzickú a psychickú záťaž na zamestnancov.