Papierové tašky z Horehronia dobýjajú Európu

O spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Bratislava 17. júla (OTS) - Závod Harmanec – Kuvert v Brezne nadväzuje na viac ako 100 ročnú tradíciu papierenského priemyslu v regióne a patrí k najmodernejším európskym producentom papierových tašiek. V roku 2019 spoločnosť Harmanec-Kuvert Brezno vyrobila 1, 5 miliardy ks obálok a papierových tašiek. Spoločnosť je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s.“ vysvetlil prezident a predseda predstavenstva holdingu ECO – INVESTMENT a.s.Harmanec – Kuvert je dôležitým regionálnym zamestnávateľom. Dnes tu nachádza prácu 170 ľudí, ku ktorým vďaka rozšíreniu výroby pribudne ďalších 100 Horehroncov. Vzhľadom na lokalitu regiónu má pôsobenie spoločnosti pozitívny dopad aj na množstvo rodín žijúcich v susedných okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Spoločnosť ponúka výborné platové podmienky, 13. a 14. plat a širokú škálu zamestnaneckých benefitov.Tašky z Brezna putujú okrem Slovenska aj na Český, Maďarský, Anglický, Belgický a Holandský trh. Vďaka zvyšovaniu produktivity, diverzifikácii výroby a najmä investíciám do technológií môže spoločnosť ponúknuť zákazníkom široký sortiment papierových tašiek. Od jednofarebných tašiek na potraviny a take – away až po papierové tašky s potlačou využívané v textilnom priemysle a na darčekový sortiment.,“ doplnil