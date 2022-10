Papierových tašiek sa bude v Brezne vyrábať viac

Brezno 20. októbra (TASR) - Druhú etapu modernizácie výrobnej továrne Harmanec-Kuvert v Brezne ukončili. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa spoločnosti Eco-Investment Petra Greksová. Investícia do strojov na výrobu papierových tašiek a do skladov je vo výške 30 miliónov eur.



Pripomenula, že celková výroba tašiek sa tak postupne zvýši zo súčasných 100 miliónov kusov za rok na 500 až 550 miliónov kusov za rok. Podľa hovorkyne modernizácia výroby je rozdelená od tohto roka do roku 2024. V tomto roku pribudol nový sklad surovín, ktorý má plochu 2400 štvorcových metrov. Do roku 2024 má k štyrom strojom na výrobu tašiek pribudnúť ďalších šesť. "Zvýšením výroby prinesieme do regiónu desiatky nových pracovných miest. Počet zamestnancov sa postupne zvýši z dnešných 210 na 300 zamestnancov," podotkol prezident holdingu Eco-Investment Milan Fiľo.



Papierové tašky začali v továrni v Brezne vyrábať v roku 2019.