Parížska burza si v pondelok pripísala najväčšie straty v Európe

Paríž 10. júna (TASR) - Parížska burza si v pondelok pripísala najväčšie straty v rámci európskeho trhu, keď francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil predčasné voľby. Dôvodom je porážka jeho centristickej aliancie a víťazstvo krajnej pravice vo voľbách do Európskeho parlamentu. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



"Nikto neočakával, že Francúzsko vypíše parlamentné voľby po voľbách do Európskej únie (EÚ), takže šokový faktor môže začiatkom týždňa oslabiť euro a európske akciové trhy," vyhlásila Kathleen Brooksová, riaditeľka výskumu obchodnej platformy XTB.



Parížsky akciový index CAC 40 v pondelok dopoludnia klesol o 2,4 %, pričom akcie popredných francúzskych bánk sa prepadli až o 9 %. Výnos z desaťročného francúzskeho vládneho dlhopisu vyskočil na najvyššiu úroveň od konca novembra.



Neúspechy úradujúcich strán vrhajú tieň na celý región. Frankfurtský akciový index DAX v pondelok klesol o 0,7 % na 18.427,63 bodu, milánsky o 0,8 % na 34.375,90 bodu a akciový index v Amsterdame o 0,5 % na 919,33 bodu. Paneurópsky index Stoxx 600 sa znížil o takmer 0,7 % na 520,11 bodu. Aj euro sa oslabilo a do 12.37 h SELČ kleslo o 0,51 % na 1,0746 USD/EUR.



Francúzske finančné trhy by mohli byť v nasledujúcich týždňoch pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v dvoch kolách a začnú sa 30. júna, horúce. Ich výsledok by mohol ovplyvniť Macronovu schopnosť presadiť zákony. Hrozí tiež riziko zvýšenie dlhovej záťaže Francúzska. Voľby by dokonca mohli priviesť do prezidentského úradu líderku krajnej pravice Marine Le Penovú.