Parkovací dom v Banskej Bystrici má už právoplatné stavebné povolenie

Banská Bystrica 17. mája (TASR) - Výstavbe dlho avizovaného parkovacieho domu pri objekte Mestského úradu v Banskej Bystrici už nič nebráni. Ako v stredu na sociálnej sieti informoval primátor Ján Nosko, v rukách má čerstvé právoplatné stavebné povolenie.



Oplotený priestor, ktorý kedysi slúžil ako parkovisko, bol roky prázdny. Banskobystričania mu dali prezývku "jama" a označovali ho za jeden zo "strašiakov" mesta pod Urpínom. V posledných dvoch týždňoch na tomto mieste stavebná firma začala s postupnou prípravou územia na budúci parkovací dom. Ten tam mal podľa pôvodných plánov stáť už pred viac než desiatimi rokmi.



"Od môjho nástupu do funkcie primátora som absolvoval množstvo stretnutí s cieľom zrealizovať uvedený projekt. Aj keď to bola dlhá a náročná cesta, dnes sa nám podarilo dosiahnuť významný míľnik. V rukách totiž držím čerstvé právoplatné stavebné povolenie. Môže tak odštartovať výstavba parkovacieho domu s viac než 200 miestami na parkovanie," zdôraznil Nosko.



Slúžiť má nielen klientom magistrátu, ale v budúcnosti i návštevníkom blízkeho nevyužívaného domu kultúry, ktorý sa mesto spoločne s Banskobystrickým samosprávnym krajom snaží získať do vlastníctva a následne ho zrekonštruovať.



"S investorom parkovacieho domu spoločnosťou Kooperativa intenzívne komunikujeme a čoskoro poskytneme verejnosti všetky dôležité informácie," prisľúbil primátor.