Parkovné v centrálnej mestskej zóne v Prievidzi sa zvýšilo

Prievidza 1. augusta (TASR) - Vodiči zaplatia za parkovanie v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) v Prievidzi viac. Ceny parkovného sa zvýšili pri platbe prostredníctvom aplikácie i SMS správy za prvú hodinu, vyššia je cena i pri ďalších hodinách. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní ešte koncom júna, platiť začalo v utorok.



Za prvú hodinu parkovania cez aplikáciu zaplatia vodiči 0,50 eura namiesto 0,25 eura a pri platbe cez SMS 0,60 eura namiesto 0,30 eura. Pri každej ďalšej hodine vzrastie cena parkovného z 0,70 eura na jedno euro. Ceny rezidentských kariet zostali nezmenené.



Zvýšenie radnica odôvodnila zvýšenými nákladmi so správou, ako i celkovou ekonomickou situáciou mesta. Ceny parkovného neupravovala viac ako desať rokov, zvýšenie označila za symbolické. "Ak by mali ceny reflektovať desaťročnú infláciu a celospoločenské zvyšovanie nákladov, boli by nastavené na vyššej úrovni. Mesto však chcelo zachovať sadzby stále prijateľné pre vodičov a zároveň udržať funkčný parkovací systém v meste. Dnes už iba málo áut parkuje v centre dlhé hodiny a ľudia vo väčšej miere využívajú alternatívny spôsob prepravy," ozrejmila hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Sadzba parkovného patrí podľa nej k najlacnejším na Slovensku. "Prioritou systému parkovacej politiky je ochrana rezidentov. Tá ostala aj po aktualizácii cien v meste zachovaná," podotkla.



Systém parkovania v CMPZ spravujú Technické služby mesta Prievidza, ktorým patrí aj výnos za prevádzku parkovacích miest. "Takto vygenerované financie sa tak vracajú do dopravnej infraštruktúry mesta a nejdú do rúk súkromných spoločností, ako je to v mnohých iných samosprávach. Mesto takto môže budovať nové parkovacie kapacity a rekonštruovať už existujúce parkovacie plochy," priblížila Krajčiová.



VZN reflektuje i na počet parkovacích miest v CMPZ, ktorý sa zvýšil z 355 na 385. Zavádza sa takisto nová rezidentská karta - abonent. Podmienkou vydania rezidentských kariet bude po novom to, že žiadatelia nesmú mať podlžnosti voči mestu a mestským organizáciám. O kartu budú môcť požiadať i vodiči, ktorí majú ako bydlisko zapísané mesto bez uvedenia konkrétnej adresy.