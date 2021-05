Parlament berie na vedomie petíciu za organizované poľovníctvo

Bratislava 11. mája (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR berie na vedomie petíciu so 153.000 podpismi občanov za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku. Hlasovalo za to 127 poslancov zo 129 prítomných poslancov. Hospodárenie Slovenskej poľovníckej komory (SPK) by sa zároveň malo skontrolovať.



Plénum tiež schválilo aj doplňujúci návrh poslankyne Jarmily Halgašovej (SaS), na základe ktorého sa upravilo uznesenie NR SR. Parlament tak berie na vedomie petíciu, zároveň však vyslovuje požiadavku voči príslušným orgánom, aby využili svoje zákonné právomoci a vykonali kontrolnú činnosť hospodárenia SPK.



Podnetom pre petíciu je "organizovaný útok na poľovníctvo, na komunitu poľovníkov a ich rodín ako nástroj na obhajobu stáročí osvedčeného princípu aktívnej zodpovednej ochrany prírody".



V petícii občania žiadajú NR SR, aby zamietla snahy o spochybnenie tradície organizovaného poľovníctva na Slovensku a aby nedovolila, aby zrušením národnej poľovníckej samosprávy komorového typu, bez analýzy dosahov na prírodu, spoločnosť a štátny rozpočet, došlo na Slovensku "k likvidácii jedného z významných pilierov občianskej spoločnosti".



Petícia žiada, aby nový zákon o poľovníctve natrvalo zaručil, že poľovníctvo bude zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva. Nový zákon by tiež podľa petície mal zaručiť, že poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy. Nová legislatíva by mala tiež vytvoriť podmienky na efektívne financovanie poľovníctva bez nároku na verejné financie daňových poplatníkov. Výkon práva poľovníctva v poľovných revíroch musí byť podľa petície stabilný a zabezpečovaný najmä prostredníctvom dostatočného počtu odborne zdatných poľovníkov znalých miestnych pomerov. V petícii sa tiež uvádza, že poľovná stráž má efektívne fungovať v boji proti environmentálnej trestnej činnosti a zosúladiť sa má legislatíva agrorezortu a envirorezortu.