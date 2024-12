Parlament odmietol uznesenie k politike vlády ohľadom cien energií

Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nebude musieť parlamentu predložiť správu o spôsobe poskytovania a výške pomoci s cenami energií pre slovenské domácnosti v roku 2025. V uznesení, ktoré parlament v utorok odmietol, to navrhovali opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS), Ivan Štefunko (PS) a Jozef Hajko (KDH).



"Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková na jar tohto roku avizovala adresnú pomoc s cenami energií v budúcom roku a to tak, aby bola spravodlivo rozdelená medzi všetkých, ktorý na ňu budú reálne odkázaní. Pred koncom roka žiaľ nielenže nepoznáme spôsob, akým sa bude adresnosť pomoci s cenami energií pre domácnosti vykonávať, ale ani to, či vôbec bude adresná, alebo opäť iba plošná a teda nehospodárna," uviedli predkladatelia.