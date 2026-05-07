Parlament odmietol viaceré návrhy zmien v dani z príjmov opozičnej SaS
Viskupič chcel tiež presadiť zníženie daňového zaťaženia príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny, a to na základe tzv. časového testu.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR vo štvrtok odmietla viaceré návrhy noviel zákona o dani z príjmov, ktoré predložil poslanec opozičnej SaS Marián Viskupič. Týkali sa zmien v odpisovaní majetku, zdaňovaní predaja virtuálnej meny či nehnuteľností.
Navrhoval napríklad skrátiť dobu odpisovania hmotného majetku zaradeného do 6. odpisovej skupiny, kam patrí väčšina budov, zo 40 na 28 rokov. Od uvedenej zmeny očakával zvýšenie investícií podnikateľov do hmotného majetku, čo by následne prinieslo vyššie príjmy štátnemu rozpočtu.
Viskupič chcel tiež presadiť zníženie daňového zaťaženia príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny, a to na základe tzv. časového testu. „Pri predaji virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa navrhuje príjem zdaňovať sadzbou dane vo výške 7 %. Naopak, v prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane) spolu s ostatnými príjmami,“ priblížil.
Ďalším návrhom opozičného poslanca bolo zvýšenie hranice, nad ktorú sa majetok považuje za odpisovaný, z doterajších 1700 eur, resp. 2400 eur na 3000 eur. Upozornil, že suma 1700 eur nebola zvyšovaná už vyše dekádu. Ide tak o reakciu na inflačné posuny za toto obdobie.
Cieľom predkladateľa bolo tiež skrátiť dobu plynúcu od nadobudnutia nehnuteľnosti, resp. jej vyradenia z obchodného majetku, po ktorej je jej predaj oslobodený od dane z príjmu, a to z aktuálnych piatich na dva roky. Skrátenie lehoty navrhol aj pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov.
