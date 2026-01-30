Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Parlament odštartoval piatkové rokovanie zákonom o inšpekcii práce

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Ako prvý prišiel na rad zákon o inšpekcii práce, ktorý uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Poslanci začali štvrtý deň 46. schôdze Národnej rady (NR) SR balíkom vládnych zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Návrhy, ktoré pripravilo Ministerstva vnútra SR a boli v programe rokovania pred týmito zákonmi, by mala NR SR prerokovať v utorok 3. februára.

Ako prvý prišiel na rad zákon o inšpekcii práce, ktorý uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Jeho cieľom je podľa predkladateľa zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce tým, že sa stanú preddavkovými organizáciami napojenými na rozpočet Národného inšpektorátu práce. Na programe sú aj zákony o sociálnej ekonomike a o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu.

Spolu majú poslanci pred sebou ešte 183 bodov, keďže za prvé tri dni aktuálnej schôdze stihli prerokovať iba zmeny v rokovacom poriadku a etický kódex.
