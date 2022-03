Parlament schválil nástroj na dosiahnutie rozpočtovej disciplíny

Bratislava 16. marca (TASR) – Efektívne, predvídateľné a zodpovedné nakladanie s verejnými financiami je hlavným cieľom novely zákona o rozpočtových pravidlách z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Skonštatoval to tlačový odbor MF v súvislosti s právnou normou, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Ide o zavedenie takzvaných viacročných výdavkových stropov, ktoré určujú jasné pravidlá, ako môže štát míňať peniaze. Sú zároveň jednou z kľúčových reforiem v pláne obnovy.



Zavedenie výdavkových limitov by malo podľa MF Slovensku priniesť nielen pozitívny vplyv na verejné financie, ale zároveň aj zaradenie sa medzi najzodpovednejšie krajiny Európskej únie (EÚ). Štát tak bude mať jasne dané, koľko financií môže míňať pri určitých ekonomických parametroch slovenskej ekonomiky.



"Som rád, že poslanci schválili náš návrh, pretože je to nevyhnutný a z pohľadu ministerstva financií kľúčový krok do ďalších rokov. Jedine takto vieme verejné financie udržať na uzde a zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť. Prijatím výdavkových limitov zároveň plníme ďalší so záväzkov programového vyhlásenia vlády," skonštatoval minister financií Igor Matovič (OĽANO).



"Základnou myšlienkou výdavkových limitov je, aby štát v ekonomicky dobrých časoch šetril a zodpovedne tak vytváral rezervy. V časoch recesie tak bude mať zdroje nevyhnutné na stimulovanie ekonomiky. Ide o najdôležitejšiu rozpočtovú reformu za ostatných 30 rokov a potvrdzuje to schopnosť napĺňať reformný program vlády, časť ktorého je obsiahnutá aj v pláne obnovy a odolnosti," poznamenal štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík.



Limit verejných výdavkov je hlavným rozpočtovým nástrojom na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a schvaľuje ho parlament uznesením, ktoré sa zverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Limitom verejných výdavkov sa rozumie maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Limity verejných výdavkov sa nevzťahujú na výdavky územnej samosprávy, prostriedky z rozpočtu Európskej únie (vrátane plánu obnovy), odvody Európskej únii či výdavky na správu dlhu verejnej správy.



MF ako ústredný orgán štátnej správy bude riadiť a usmerňovať vypracovanie návrhov rozpočtu verejnej správy a bude monitorovať jeho plnenie. Zákon zároveň zaväzuje jednotlivé subjekty transparentne informovať o plnení jednotlivých limitov.