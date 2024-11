Parlament ukončil rokovanie diskusiou o zákone o miestnom poplatku

Bratislava 4. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere pondelkového rokovania venovali novele zákona o miestom poplatku za rozvoj a katastrálneho zákona. Do parlamentu ju predložili poslanci za opozičné hnutie PS.



Cieľom novely je podľa predkladateľov zefektívniť využívanie výnosu miestneho poplatku za rozvoj tým, že obciam a mestám, ktoré sú prijímateľom tohto výnosu, umožní vynakladať tieto zdroje na kúpu nehnuteľného majetku a pozemkov do vlastníctva obce za predpokladu splnenia vymedzených účelov.



Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok (5. 11.) ráno. Cez deň ich čaká aj hlasovanie o prerokovaných bodoch programu.