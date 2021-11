Parlament vzal na vedomie správu o finančnej stabilite

Bratislava 30. novembra (TASR) - Finančný sektor na Slovensku ostal aj napriek kríze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu stabilný, banky si splnili svoju úlohu. Taký problém, ako sa očakávalo, nespôsobili ani odklady splátok. Vyplýva to z májovej správy o finančnej stabilite z dielne Národnej banky Slovenska (NBS), ktorú v utorok vzali na vedomie poslanci parlamentu.



Ako zhrnula NBS, bankám na Slovensku síce v čase koronakrízy klesali zisky, ostali však stabilné. Väčšina ľudí, ktorí si splátky odložili, sa už k splácaniu vrátili. Možné problémy očakáva NBS pri 0,6 % úveroch domácnostiam a 0,5 % úveroch podnikom.



Odolnosť voči kríze sa potvrdila aj pri poisťovniach a fondoch a takisto dôvera investorov sa obnovila na úroveň, ktorú mala pred pandémiou.



Ekonomický vývoj v najbližších rokoch je však neistý a NBS dvíha varovný prst, že pandémia sa ešte neskončila. Riziká v sektore domácností i podnikov sa ešte môžu prejaviť. Takisto trvá i dlhodobé riziko spojené s obdobím nízkych úrokových mier - tie totiž majú vplyv na udržateľnosť obchodného modelu bánk.



Centrálna banka v materiáli podotkla, že finančný trh prispel k obnove ekonomiky, napríklad financovanie z bánk kompenzovalo výpadky tržieb firiem. Podľa NBS výrazne pomohli štátne garancie, ale aj iné podporné opatrenia.



Podľa NBS sa však nedá povedať, že by koronakríza bankový sektor úplne obišla. Banky totiž vlani prišli o štvrtinu svojho zisku, v 1. kvartáli tohto roka tento sektor medziročne vzrástol vďaka nižšej intenzite tvorby položiek. "Potreba ich dodatočnej tvorby však bude závisieť od ďalšieho vývoja," píše sa v materiáli.



NBS v májovej správe o finančnej stabilite na margo úverov podotkla, že tie na bývanie rástli takmer rovnako ako pred krízou (medziročne o 9,3 %), naopak, dopyt po spotrebných úveroch sa znížil (medziročný pokles o 8,5 %). Upozornila však, že podiel zadlžených domácností narástol z 20,3 % na 22,7 %. Centrálna banka takisto upozorňuje, že pribúdajú úvery na bývanie, ktoré budú dlžníci splácať aj po odchode do dôchodku.



NBS deklaruje, že ďalší vývoj finančného trhu bude detailne monitorovať a v prípade potreby je pripravená využívať proticyklický kapitálový vankúš či ďalšie opatrenia.