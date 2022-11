Parlament začal rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023

Bratislava 30. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR v stredu začala rokovať o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Plénu ho predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO). Vyzval poslancov, aby nazerali na návrh rozpočtu bez politikárčenia.



Matovič skonštatoval, že do diskusie o rozpočte sa vnáša priveľa politikárčenia. "Ktokoľvek, kto dnes len na základe toho, že si povie, že ja mám tú moc stlačiť tlačidlo a slobodne sa rozhodnúť, že bude rozpočtové provizórium, tak sa správa zároveň nezodpovedne voči ľuďom, ktorých by tu mal zastupovať," vyhlásil minister financií. Pripomenul, že Slovensko zažíva bezprecedentné krízy.



Bol by rád, keby poslanci pri rozpočte sledovali len záujem ľudí, ktorých zastupujú. Nesúhlasí s názorom, že ide o "katastrofálny" rozpočet. "Z 8-miliardového deficitu je tam priamo 7 miliárd eur o pomoci ľuďom," podotkol Matovič. Vystaviť ľudí rozpočtovému provizóriu je podľa neho "opľutie" verejného záujmu, ignorovanie záujmu núdznych ľudí a riskovanie s demokraciou na Slovensku.



Z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v polovici októbra schválila vláda, vyplýva, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.



Deficit očistený o dočasné vplyvy budúci rok zodpovedá úrovni 3,1 % HDP, čo je blízko odhadu aktuálneho roka (2,9 % HDP). V ďalších rokoch by podľa plánu malo schodkové hospodárenie SR postupne klesnúť na 3,4 % HDP v roku 2024 a 2,7 % HDP v roku 2025.



Celkové príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 50,579 miliardy eur a výdavky 58,451 miliardy eur, s deficitom na úrovni 7,9 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu majú podľa návrhu predstavovať 26,699 miliardy eur a výdavky 35,041 miliardy eur. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má v budúcom roku dosiahnuť 8,3 miliardy eur.



Návrh rozpočtu kritizuje opozícia, Smer-SD avizoval, že ho podporí len v prípade garancie predčasných parlamentných volieb. SaS poukazuje na to, že rozpočet neobsahuje zapracovanie výdavkových limitov. Nevie ho však podporiť ani v prípade, ak budú tieto limity zapracované. Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) tvrdí, že rozpočet by mal byť stiahnutý, prejsť výraznými zmenami a následne by sa o ňom dalo rozprávať.