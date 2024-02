Parlament zvolil nových členov Rady SPF navrhnutých vládou

Bratislava 15. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili do funkcie nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). Členov navrhla vláda.



V decembri minulého roka vláda schválila návrh na voľbu člena Rady SPF Martina Lukačoviča na funkčné obdobie v trvaní piatich rokov. Nahradil tak Martina Výskoka, ktorý sa 5. decembra 2023 vzdal funkcie.



Poslanci zvolili za členov Rady SPF Mateja Šimáška, Petra Švidera, Jozefa Gajdoša, Stanislava Haramiu, Roberta Sedláka, Martina Lukačoviča a Martina Červenku. Na návrh vlády zároveň NR SR odvolala Štefana Gregora, Darinu Kalabusovú, Petra Radošinského, Branislava Skladaného, Martina Tomana, Dagmaru Valuchovú a Štefana Žida.



Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil odvolať aj Františka Haníka, Petra Poláka, Dalibora Steindla a Miloša Šimončiča, odvolanie týchto členov poslanci schválili. Výbor dostal návrhy na kandidátov Františka Antoniča, Kamila Boroša, Emila Ďurovčíka, Jána Marosza, Petra Poláka, Vandu Rogovskú, Lenku Stančíkovú a Janu Štilichovú.



"Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti," uvádza sa v návrhu výboru. Výbor odporučil NR SR, aby zvolila piatich členov Rady SPF z navrhnutých kandidátov.



Členov rady volí a odvoláva NR SR, a to ôsmich členov na návrh vlády SR a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do NR SR, na návrh Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



Rada začne vykonávať svoju činnosť, ak NR SR zvolí všetkých členov navrhnutých vládou a nadpolovičnú väčšinu členov navrhnutých výborom. Povinnosť zvoliť zvyšných členov rady tým nie je dotknutá. Funkčné obdobie členov rady je päť rokov, začne plynúť od piatka 16. februára. Predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) avizoval, že verejné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady SPF navrhnutých výborom sa bude konať formou hlasovacieho lístka po skončení bloku hlasovania v NR SR.



Na verejnom hlasovaní o voľbe členov Rady SPF sa zúčastnilo 130 poslancov. Za členov boli zvolení Jana Štilichová, Kamil Boroš, Emil Ďurovčík, Lenka Stančíková a František Antonič.