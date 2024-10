Parlamentný výbor odporučil schváliť návrh ruského štátneho rozpočtu

Moskva 21. októbra (TASR) - Výbor pre rozpočet a dane dolnej komory ruského parlamentu v pondelok odporučil schváliť návrh federálneho rozpočtu na rok 2025 vrátane rozpočtového plánu na roky 2026 a 2027. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Štátna duma by mala návrh prerokovať na zasadnutí 24. októbra. Predpokladá sa, že príjmy federálneho rozpočtu sa zvýšia z 39,4 bilióna rubľov v roku 2024 na 41,46 bilióna RUB (445 miliárd USD, 410,25 miliardy eur) v roku 2025, 44 biliónov v roku 2026 a 45,9 bilióna v roku 2027.



Podiel príjmov z ropy a plynu na celkových príjmoch federálneho rozpočtu by mal klesnúť z úrovne 31,3 % v roku 2024 na 22,6 % v roku 2027, zatiaľ čo podiel príjmov federálneho rozpočtu z iných zdrojov ako z ropy a plynu by mal vzrásť zo 68,7 % v roku 2024 na 77,4 % v roku 2027.



(1 EUR = 1,0847 USD)