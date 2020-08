Vodiči v Partizánskom si budú môcť kúpiť aj polročnú abonentskú kartu

Partizánske 30. augusta (TASR) - Vodiči, ktorí dochádzajú do centra Partizánskeho za prácou, si po novom budú môcť zakúpiť i abonentskú kartu s polročnou platnosťou. Úpravou podmienok parkovania v centrálnej zóne chce miestna samospráva vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí autá nevyužívajú celoročne. Zmeny schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



"Chceme vytvoriť priestor na to, aby tí, ktorí si chcú zakúpiť rezidenčnú kartu - abonent, nemali taký tlak na peňaženky. Zároveň sa ukazuje, že je to zaujímavé aj pre tých, ktorí chcú využívať auto len sezónne. To znamená, že v letných, teplých jarných a jesenných mesiacoch chcú jazdiť na bicykli alebo chodiť peši a v horšom počasí by chceli jazdiť motorovým vozidlom," načrtol pre TASR primátor Jozef Božik.



Samospráva tak podľa neho očakáva, že časť verejnosti si bude chcieť kúpiť novú kartu tak, aby ju využívala len od októbra do marca.



Úpravu podmienok schválili mestskí poslanci prostredníctvom aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Partizánske a aktualizácie prevádzkového poriadku mestskej parkovacej zóny.