Partizánske buduje ďalší cyklistický chodník v Malých Bieliciach
Autor TASR
Partizánske 2. decembra (TASR) - Mesto Partizánske buduje cyklistický chodník v Malých Bieliciach. Cyklotrasa sa napojí na existujúcu infraštruktúru a uľahčí tak presun obyvateľov do práce v tamojšom priemyselnom parku. Súčasťou investície je i výstavba chodníka pre peších. Na investíciu vo výške viac ako 156.000 eur získala radnica zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
Primátor spresnil, že cyklistický chodník v priemyselnom parku bude mať plochu 1444 štvorcových metrov (m2) a napojí sa na Prvý mestský cyklochodník, ktorý sa napája na prvú etapu Hornonitrianskej cyklomagistrály. „Súčasťou tejto investície je aj 113 m2 chodníka pre chodcov,“ doplnil Božik.
Náklady na výstavbu cyklistickej infraštruktúry a komunikácie pre peších podľa neho predstavujú 156.210 eur, investíciu radnica financuje z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Dodávateľom prác je spoločnosť LT development so sídlom v Topoľčanoch, s výstavbou začala koncom októbra, dokončiť ich má v zmysle zmluvy o dielo do troch mesiacov od prevzatia staveniska.
Projekt je druhou etapou cyklistického chodníka, ktorý sa začína na Kúpeľnej ulici a končí pri jednej z firiem v priemyselnom parku. Súčasťou stavby je i komunikácia a dvojica oddychových zón. Mesto ju financovalo z dotácie od zamestnaneckej spoločnosti a vlastných zdrojov.
Cyklistickú infraštruktúru buduje partizánska samospráva nielen pre oddych a aktívne trávenie voľného času, ale aj preto, aby sa ľudia mohli dopraviť na bicykli do firiem v priemyselnom parku počas jarných, letných a jesenných mesiacov, dodal Božik.
