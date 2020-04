Partizánske buduje triediacu linku

Partizánske 10. apríla (TASR) - Zmesový komunálny odpad z domácností v Partizánskom bude slúžiť ako tuhé alternatívne palivo pre cementárne na výrobu cementu. Zabezpečí to závod s triediacou linkou, ktorý aktuálne budujú v areáli bývalých Závodov 29. augusta. Na projekt zhodnocovania odpadu získali miestne technické služby takmer šesť miliónov eur z fondov Európskej únie.



"Ide o aktuálne historicky najväčší europrojekt v hodnote viac ako šesť miliónov eur. Je jedinečný v tom, že ho získalo iba jedno mesto na Slovensku, a to Partizánske. Na Slovensku sme v poradí iba ôsme mesto zo 140, ktoré takúto linku bude mať," skonštatoval primátor Partizánskeho Jozef Božik.



Rekonštrukciou podľa neho prechádza Základná škola Radovana Kaufmana, kde sa zatepľuje obvodový plášť, strecha a vymieňajú sa okná. "Ide o jednu z najväčších investícií z vlastných zdrojov mesta, stojí viac ako 400.000 eur," podotkol.



Rovnako mesto podľa primátora zabezpečuje asanáciu výškovej budovy v Parku Jana Antonína Baťu. Bývalý internát by mal byť minulosťou do leta, samospráva do búrania investuje viac ako 570.000 eur.