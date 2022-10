Partizánske dofinancuje náklady na energie sumou 300 tisíc eur

Partizánske 26. októbra (TASR) - Samospráva Partizánskeho dofinancuje náklady na energie sumou 300.000 eur. Využije na to prostriedky z bežnej rezervy rozpočtu. Počíta s tým jeho šiesta zmena, ktorú na svojom rokovaní v utorok (25. 10.) schválili mestskí poslanci.



Vytvorenie bežnej rezervy na dofinancovanie nákladov na energie odobrilo mestské zastupiteľstva ešte koncom augusta. Z 300.000 eur pôjde suma vo výške 104.000 eur na bežnú prevádzku verejného osvetlenia v meste, 30.600 eur na energie pre materské školy (MŠ) a 11.600 eur na energie pre školské jedálne pri MŠ, konkretizovala prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.



Financie na investičné akcie zase samospráva podľa nej presunie z kapitálovej rezervy, ktorá je rovnako vo výške 300.000 eur. Sumu 45.600 eur použije na odkúpenie pozemku na rohu Riečnej ulice a Námestia SNP a ďalších 32.360 eur na dobudovanie novej kanalizačnej prípojky pre Domov, keďže tá existujúca je v havarijnom stave.



Radnica rovnako zvýšila dotáciu pre Technické služby mesta (TSM) na verejnú zeleň o 57.000 eur. Financie získala presunom prostriedkov, ktoré pôvodne určila na dopravu a údržbu komunikácií, ako i znížením dotácie pre TSM na zimnú údržbu. Zvýšené prostriedky mestská spoločnosť využije na pokrytie výdavkov v súvislosti so svojím väčším výkonom a vyšším cenníkom. "Tento rok sme okrem pravidelného kosenia, orezávania stromov a živých plotov založili veľa kvetinových záhonov a lúk. Cez leto sme intenzívne polievali nové stromy, zakúpili sme polievacie vaky, ktoré sme pravidelne niekoľkokrát do týždňa dopĺňali. Takisto sa po minuloročnej rekonštrukcii intenzívne staráme o nové priestranstvo Parčíka Alexandra Dubčeka," dodala Jakubíková.



Ďalších približne 25.000 eur použije radnica na dofinancovanie odmien v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre neziskovú organizáciu Domov.