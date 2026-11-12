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Partizánske hľadá cez verejnú súťaž autobusového dopravcu
Oznámenie zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie MAD odhadla na viac ako 655.000 eur.
Autor TASR
Partizánske 12. novembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho hľadá cez verejnú súťaž dopravcu, ktorý na nasledujúce obdobie zabezpečí na území mesta pravidelnú mestskú autobusovú dopravu (MAD). Oznámenie zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie MAD odhadla na viac ako 655.000 eur.
Vybraný dopravca zabezpečí pre mesto dopravné služby vo verejnom záujme od 1. januára 2027 do 31. decembra 2028. „Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Partizánske počas celého trvania kontraktu na základe stanovenej dopravnej obsluhy,“ uviedla radnica.
Spresnila, že poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej cestnej doprave v meste spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou MAD podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovou zastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby pri vykonávaní dopravnej obsluhy, spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifného vybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inými parametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Predpokladaný rozsah predmetu obstarávania mesto stanovilo na základe rozboru liniek MAD z prvého polroka tohto roka, vymedzený je prostredníctvom predpokladaného počtu kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto zákazky.
Náklady na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme samospráva odhadla na 655.304 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu s DPH. Od uchádzačov požaduje i zábezpeku vo výške 20.000 eur.
MAD v Partizánskom v súčasnosti zabezpečuje SAD Prievidza.
Vybraný dopravca zabezpečí pre mesto dopravné služby vo verejnom záujme od 1. januára 2027 do 31. decembra 2028. „Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Partizánske počas celého trvania kontraktu na základe stanovenej dopravnej obsluhy,“ uviedla radnica.
Spresnila, že poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej cestnej doprave v meste spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou MAD podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovou zastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby pri vykonávaní dopravnej obsluhy, spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifného vybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inými parametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Predpokladaný rozsah predmetu obstarávania mesto stanovilo na základe rozboru liniek MAD z prvého polroka tohto roka, vymedzený je prostredníctvom predpokladaného počtu kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto zákazky.
Náklady na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme samospráva odhadla na 655.304 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu s DPH. Od uchádzačov požaduje i zábezpeku vo výške 20.000 eur.
MAD v Partizánskom v súčasnosti zabezpečuje SAD Prievidza.