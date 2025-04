Partizánske ku koncu minulého roka dlžilo viac ako štyri milióny eur

Partizánske 29. apríla (TASR) - Mesto Partizánske ku koncu minulého roka dlžilo 4.063.131,99 eura. Jeho celková úverová zadlženosť bola na úrovni 16,86 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2024, ktorý na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci.



Samospráva celkovo spláca tri úvery od komerčných bánk, ďalších šesť má od Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa do dlhu nezapočítavajú. V minulom roku nový úver nečerpala. Úverová zadlženosť podľa hlavného kontrolóra Dušana Beduša oproti roku 2023 klesla.



Celkové príjmy mesta boli v minulom roku na úrovni 30.093.370,76 eura, jeho celkové výdavky dosiahli 27.510.473,29 eura. Samospráva dá na tvorbu rezervného fondu zostatok finančných operácií v objeme 1.724.535,79 eura.



Na výsledku hospodárenia sa podľa primátora Jozefa Božika podpísali konsolidačné opatrenia, získanie mimorozpočtových zdrojov a lacnejšie vysúťažená elektrická energia. Zároveň podľa neho mesto ušetrilo na odchodnom a jubilejnom. „To všetko kumulatívne znamená, že máme prebytok finančných operácií vo výške 1,7 milióna eur, čo nám výrazne v tomto neľahkom období pomáha,“ skonštatoval Božik.



Pripomenul, že Združenie miest a obcí Slovenska presadilo zmenu zákona o rozpočtových pravidlách, prostredníctvom ktorej vie tieto peniaze vrátiť späť do bežného rozpočtu. „Je to síce prejedanie budúcnosti, nesystémové, ale keby sme to neurobili, v Partizánskom nám skončia športové kluby alebo ich časť a prvý raz v histórii by sme museli zatvoriť zimný štadión,“ podotkol.



Primátor ďalej ozrejmil, že opatrenia samospráve umožnia vyplatiť dotácie v plnej výške 300.000 eur, rovnako môže pokračovať v lokálnych virtuálnych investičných rozpočtoch, pre deväť mestských častí tak pôjde 400.000 eur na priority poslancov, výborov mestských častí a vedenia mesta. „Vzhľadom na to, že samospráva je v najťažšom období a my dnes nevieme prejudikovať, čo bude v roku 2026, snažíme sa čo najviac efektívne využiť zdroje tak, aby sme investovali v tomto roku podobne, ako tomu bolo v tom minulom a predminulom a aby sme dokázali zabezpečiť zdroje na spolufinancovanie projektov,“ dodal Božik.