Partizánske ku koncu minulého roka dlžilo viac ako 3,5 milióna eur
Autor TASR
Partizánske 28. apríla (TASR) - Mesto Partizánske ku koncu minulého roka dlžilo 3.518.487,99 eura. Jeho celková úverová zadlženosť dosiahla 11,69 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2025, ktorý na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci.
Samospráva má tri úvery od komerčných bánk, jeden splatí v roku 2028, ďalšie dva v roku 2032 a 2034. V rámci úverových zdrojov eviduje ešte šesť úverov od Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa do celkového dlhu nezapočítavajú. V minulom roku mesto splatilo z istiny komerčných úverov 544.644 eur a na úrokoch 103.080,08 eura. V minulom roku mesto úver nečerpalo.
Radnica mala v minulom roku príjmy na úrovni 31.731.153,94 eur, jeho celkové výdavky dosiahli 28.625.828,25 eura. Finančný prebytok hospodárenia mesto použije na vykrytie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 361.950,65 eur a zostatok vo výške 1.920.839,88 eura na tvorbu rezervného fondu.
„Záverečný účet jasne ukázal, že z bežných výdavkov nedokážeme ušetriť absolútne nič. Je správne, že sme ako samosprávy združené v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) presadili používanie rezervných fondov na bežné výdavky. To nám umožnilo stabilizovať rozpočet roka 2025,“ skonštatoval primátor Jozef Božik.
Spomenul, že samospráva už do tohtoročného rozpočtu angažovala prebytky, ktoré nevedela kvantifikovať, a to z titulu finančných operácií. „Vďaka tomu, že máme prebytok finančných operácií, dokážeme stabilizovať bežné výdavky bez toho, aby sme nejakým spôsobom obmedzovali dotácie do športu, kultúry, zabezpečenia verejného osvetlenia, kosenia zelene, bežných opráv,“ vysvetlil.
Božik avizoval, že i napriek výpadku príjmov je mesto pripravené robiť v tomto roku drobné investície v zmysle metodiky lokálnych virtuálnych investičných rozpočtov a pripomenul, že ešte minulý rok pri schvaľovaní rozpočtu si mesto schválilo úverový rámec vo výške piatich miliónov eur, bez ktorého by sa nepohlo, pokiaľ ide o ďalšie investície a spolufinancovanie európskych projektov dohodnutých v rámci rady partnerstva.
