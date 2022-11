Partizánske nie je spokojné s novým grafikonom vlakov, spúšťa petíciu

Partizánske 30. novembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho nie je spokojná s novým grafikonom vlakovej dopravy (GVD). Tvrdí, že poškodí hornú Nitru a skomplikuje život ľuďom, ktorí dochádzajú do zamestnania a školy. Spúšťa preto petíciu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) ňou bude žiadať o prehodnotenie grafikonu. Osloviť chce i ďalšie samosprávy na hornej Nitre.



"TSK, ako i mesto nový grafikon pripomienkovali, ich požiadavky však neboli vypočuté," povedal v stredu na brífingu primátor Partizánskeho a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Božik. Z titulu vyššej moci tak podľa neho od 11. decembra nebude možné dostať sa rýchlikom z Partizánskeho priamo na hlavnú stanicu v Bratislave, čo podľa jeho tvrdenia robí z obyvateľov hornej Nitry občanov druhej kategórie a skomplikuje im to cestu do škôl či zdravotníckych zariadení.



Božik sa zároveň odvolal na diskutovanú klimatickú zmenu a poukázal na to, že z Partizánskeho nejde riadny autobusový spoj do Bratislavy. Samosprávy podľa neho zároveň pripomienkovali i zmenu osobných vlakov na rýchliky a žiadali, aby zostali osobnými. Argumentovali najmä tým, aby sa obyvatelia obcí okresu dostali do zamestnania a škôl.



Mesto v tejto súvislostí spúšťa petíciu, osloviť s ňou plánuje aj ďalšie samosprávy v okresoch Prievidza a Topoľčany. Zámerom je podľa Božika vyvolať tlak, aby ministerstvo a ZSSK vo februári, respektíve marci či apríli 2023, ak to bude možné, prehodnotili toto rozhodnutie.



Hovorca ZSSK Tomáš Kováč pre TASR reagoval, že nový GVD považuje spoločnosť za uzavretý. Nový grafikon má podľa neho efektivitu dopravy na jednotlivých traťových úsekoch, viesť najmä k dlhodobej udržateľnosti procesu zabezpečenia a financovania dopravy a je realizovaný v súlade so závermi Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) pre železničnú osobnú dopravu. Kováč pripomenul, že objednávateľom grafikonu je rezort dopravy.



"Na trati Prievidza – Topoľčany bude prevádzkovaný dvojhodinový systém rýchlikov Prievidza – Bratislava, ktorý bude doplnený dvojhodinovým taktom osobných vlakov," priblížil hovorca ZSSK. Pre väčšie sídla to podľa neho znamená dopravnú obsluhu v približne hodinovom intervale počas pracovných dní a pre obce, kde rýchlik nezastavuje, bude k dispozícii dvojhodinový systém osobných vlakov.



"Osobné vlaky sú na traťovom úseku vedené v zmysle objednávky MDV SR a súčasne podľa obmedzených možností zastaranej infraštruktúry, ktoré po zavedení dvojhodinového taktu diaľkových vlakov na linke Prievidza – Bratislava neumožňuje zavedenie osobných vlakov v hustejšom intervale, ako je dvojhodinový takt," vysvetlil Kováč. Kapacita infraštruktúry súčasne negatívnym spôsobom podľa neho ovplyvňuje aj teoreticky ideálne časové polohy osobných vlakov na trati.



Ranný návoz študentov do škôl podľa ZSSK zabezpečí viacero vlakov. Zmeny v prípade vlakov z hornej Nitry budú podľa jej odôvodnenia vedené na a zo stanice Bratislava-Nové Mesto, keďže na hlavnej stanici nie sú v požadovaných časoch voľné koľaje. "Rovnako by bol narušený takt ostatných vlakov v ďalších staniciach, ktorý požaduje väčšina našich cestujúcich. Zároveň by došlo ku kolízii s vlakmi vedenými v rovnakom smere na dvojkoľajnej trati a v protismere na jednokoľajnej trati, čím by boli zásadne narušené aj tieto ostatné vlaky a ich obratové väzby," dodal Kováč.