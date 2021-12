Partizánske plánuje budúci rok investície za viac ako 9 miliónov eur

Partizánske 14. decembra (TASR) - Mesto Partizánske plánuje budúci rok zrealizovať 56 investícií v hodnote viac ako deväť miliónov eur. Financovať ich bude z vlastných zdrojov, rezervného fondu, dotácií i nového komerčného úveru vo výške viac ako 3,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2022, ktorý na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci.



Rozpočet na budúci rok naplánovala radnica ako vyrovnaný. Celkové príjmy, ako i celkové výdavky mesta majú byť zhodne vo výške 28.000.702 eur. Podielová daň pre mesto by mala dosiahnuť 8.906.000 eur, oproti tomuto roku ide o nárast o 3,8 percenta. "Podielové dane za posledné tri roky zďaleka nekryjú náklady samosprávy. Veľmi si pomáhame tým, čo máme v rezervnom fonde... Ostatné bežné príjmy rozpočtujeme v tej istej sume ako v tomto roku," priblížila prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková. Väčšie zmeny sa podľa nej dotknú kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií.



Samospráva naplánovala na budúci rok investície za 9.055.584,38 eura. Medzi najväčšie patrí odkúpenie bytového domu na Šípku za viac ako 1,5 milióna eur z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania, rekonštrukcia Námestia SNP a Parku J. A. Baťu za viac ako 1,8 milióna eur, výstavba telocvične v základnej škole vo Veľkých Bieliciach za 520.000 eur, vybudovanie kompostárne za 3,1 milióna eur, či rekonštrukcia chirurgických sál v nemocnici, na ktorej sa má mesto podieľať sumou 100.000 eur. Realizovať plánuje i rekonštrukciu lávky cez rieku Nitra, financie chce investovať aj do rekonštrukcie verejného osvetlenia, škôl, ciest a chodníkov.



"Plánujeme investovať do každej mestskej časti. V rámci rozpočtu sme vyčlenili peniaze pre mestské časti v nadväznosti na lokálne investičné rozpočty. Budeme realizovať aj ďalšie aktivity, ktoré robíme každý rok, ako je participatívny komunitný rozpočet, či podpora tematického vzdelávania pre školy," doplnil primátor Jozef Božik.



Mesto chce podľa neho budúci rok prerokovať záverečný účet čo najskôr tak, aby vedelo zreálniť výšku nákladov na investície z vlastných a mimorozpočtových zdrojov. "Novinkou je, že chceme, aby sa v druhom ročníku na všetkých školách uskutočnila pohybová príprava v rámci športovej akadémie Mateja Tótha," ozrejmil.



Z rezervného fondu bude mesto financovať investície v hodnote 1,135 milióna eur, z dotácií vo výške 3,5 milióna eur. Komerčný úver si plánuje zobrať vo výške 3.339.866 eur, ten chce čerpať po častiach. Celková úverová zadlženosť mesta by mala dosiahnuť 28,20 percenta, čo je v súlade s memorandom o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré mesto dávnejšie prijalo.