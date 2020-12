Partizánske plánuje hospodáriť s rozpočtom viac ako 20 miliónov eur

Partizánske 15. decembra (TASR) - Mesto Partizánske plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 20,10 milióna eur. Samospráva plánuje prijať nový úver v hodnote viac ako milión eur na realizáciu investičných akcií, či poskytnúť návratnú finančnú pomoc pre neziskovú organizáciu Domov vo výške 100.000 eur. Návrh rozpočtu na rok 2021 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



"Borili sme sa s tým, aby sme rozpočet vybilancovali, lebo prognóza na budúci rok je z hľadiska vývoja ekonomiky nepriaznivá. To bude znamenať, že nemôžeme očakávať navyšovanie podielových daní," povedala pre TASR prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.



V nadväznosti na aktualizáciu výnosu podielových daní, ktorá vyšla 10. decembra, by sa mal podľa mesta znížiť na rok 2021 výnos z podielovej dane o takmer 180.000 eur. "Túto skutočnosť musíme reflektovať v našom rozpočte vzhľadom na základnú podmienku, že musí byť vyrovnaný," podotkla.



Nižší výnos z podielovej dane, ako ďalej ozrejmila prednostka, znemožnil poslancom znižovať daň z nehnuteľnosti ako ústretový krok voči podnikateľom z dôvodu veľmi kritickej situácie v tomto roku a mesto nepredpokladá, že sa to v budúcom roku výrazne zmení. "Chceli sme znížiť dane z nehnuteľnosti o viac ako 120.000 eur, tento návrh vzhľadom na túto skutočnosť nebol prijatý a daň z nehnuteľnosti zostáva v tom istom predpokladanom výnose, respektíve v tých istých sadzbách, ako bolo v roku 2020," doplnila.



Mesto plánuje v budúcom roku i viacero investičných akcií. "V budúcom roku nás čaká rekonštrukcia mostného objektu, tzv. lavičky medzi Štrkovcom a Šípkom, 100.000 eur investujeme, tak ako každý rok, do rekonštrukcie verejného osvetlenia. Budúci rok chceme venovať ďalších viac ako 100.000 eur na veľkoplošné opravy vozoviek," načrtol pre TASR primátor Jozef Božik.



Radnica chce podľa neho vyčleniť ďalších 400.000 eur do tzv. lokálnych investičných rozpočtov pre mestské časti, väčšie majú po 50.000 eur, menšie po 25.000 eur. "Istotne ideme do veľkej architektonickej súťaže, ktorá nám povie, ako ďalej s námestím na ďalšie desaťročia. Hlavne chceme vyriešiť rekonštrukciu chodníkov ku kostolu a od kostola s cestami a podložím. To je investícia, kde sa pohybujeme na úrovni jedného milióna eur," priblížil. Projekt pravdepodobne mesto rozdelí na dva roky.



Samospráva chce vybudovať i pumptrackové ihrisko v Malých Bieliciach, prijať plánuje i úver vo výške viac ako milión eur, ktorý má nadväzovať na zbúranie výškovej budovy na námestí a plánovanú architektonickú súťaž na prestavbu centra.



Celkové príjmy mesta na budúci rok by mali dosiahnuť výšku 20.105.859,73 eura, v rovnakej sume naplánovala radnica i celkové výdavky.