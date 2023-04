Partizánske plánuje pri ZŠ vo Veľkých Bieliciach postaviť telocvičňu

Partizánske 18. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho plánuje postaviť nový objekt telocvične pri základnej škole (ZŠ) vo Veľkých Bieliciach. Náklady na výstavbu odhadla na viac ako 1,067 milióna eur.



Novú telocvičňu chce radnica postaviť na mieste tej súčasnej, ktorá je v nevyhovujúcom stave a nespĺňa statické ani technické podmienky na prevádzku, preto ju chce asanovať, spresnila v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Architektonicky novostavbu mesto navrhlo ako dva navzájom prepojené objekty. Dominantný objekt telocvične je prepojený s existujúcou budovou školy spojovacou chodbou v úrovni druhého nadzemného podlažia.



Zákazku rozdelila samospráva na tri časti, prvou je zbúranie existujúceho objektu športoviska a výstavba nového, druhou dodávka a montáž podlahy, treťou dodávka a montáž tribúny.



Náklady na realizáciu investície odhadla radnica na 1.067.576,07 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu.



Nový objekt telocvične s príslušenstvom chce samospráva financovať z Fondu na podporu športu, realizáciu podmienila schválením žiadosti o poskytnutie príspevku. Celkový rozpočet projektu spolu so zbúraním starej telocvične predstavuje 1.331.080,79 eura, z toho suma na zbúranie vo výške 58.785,38 eura nie je oprávneným výdavkom, a teda bude hradená z vlastných zdrojov mesta. Z fondu mesto žiada dotáciu vo výške 890.606,78 eura, na financovaní projektu by sa malo podieľať celkovo sumou 440.474 eur.



Investícia je prioritou mestských častí Veľké Bielice, Malé Bielice a Návojovce. "Zároveň platí i dohoda, že ide o jednu z priorít na celé volebné obdobie. Keby tak mesto náhodou so žiadosťou neuspelo, istotne sa bude snažiť v budúcich rokoch získať iné zdroje na to, aby telocvičňu postavilo," podotkol pred časom primátor Jozef Božik.