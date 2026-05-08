Partizánske pripravuje modernizáciu centrálneho zásobovania teplom
Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer vyčlenilo v zmene rozpočtu 97.000 eur, ďalších 20.000 eur dá na konzultačné služby pri príprave žiadosti z modernizačného fondu.
Autor TASR
Partizánske 8. mája (TASR) - Mesto Partizánske pokračuje v zámere modernizácie distribučnej časti centrálneho zásobovania teplom. Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer vyčlenilo v zmene rozpočtu 97.000 eur, ďalších 20.000 eur dá na konzultačné služby pri príprave žiadosti z modernizačného fondu. Financie použije z rezervného fondu. Zmenu schválili mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní.
Zmena rozpočtu počíta celkovo so zaradením financií vo výške viac ako 1,19 milióna eur na investície z rezervného fondu. Väčšiu časť tvoria prostriedky určené na lokálne investičné rozpočty jednotlivých mestských častí. Zostatky z investičných rozpočtov z minulého roka sú vo výške viac ako 264.000 eur, ďalších 400.000 eur predstavujú financie na tento rok. „V tomto roku objem peňazí do lokálnych investičných rozpočtov tak nie je vo výške 400.000 eur, ale viac ako 660.000 eur, lebo viaceré výbory mestských častí nedočerpali lokálne rozpočty v rokoch 2023, 2024 a 2025. Dokonca jeden výbor si peniaze sporil na tento rok,“ spomenul primátor Jozef Božik.
Samospráva podľa neho zároveň navrhla drobné úpravy, ktoré bude realizovať počas tohto roka. „Okrem iného ide o 25.000 eur, ktoré pôjdu na nákup nového krídla do základnej umeleckej školy (ZUŠ). Tá od septembra získa nový čestný názov ZUŠ Petra Dvorského. Jediné krídlo, ktoré tam máme, je z roku 1989, na klavír sa tam učí 140 žiakov,“ priblížil s tým, že ďalšie financie pôjdu na tento účel zo školy a od Nadácie Ondreja Kandráča z vianočného koncertu.
Ďalších 20.000 eur pôjde podľa Božika na bežné opravy v školských kluboch detí a školských jedálňach, 6800 eur použije radnica na nové ozvučenie na futbalový štadión, 7000 eur na vodovodnú prípojku v Baťovianskej záhrade a 8000 eur pôjde na vytvorenie prvého melody parku ako súčasti Parku M. R. Štefánika.
Financie bude mesto smerovať aj na rekonštrukciu strešných plášťov na dvojici budov v mestských častiach Luhy 1 a 2, dofinancovanie modernizácie toaliet v mestskom kine, opravy vo vestibule kina či asanáciu garáží na Strojárenskej ulici.
