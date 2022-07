Partizánske rekonštruuje chodníky na sídlisku Luhy II

Partizánske 6. júla (TASR) - Samospráva Partizánskeho pristúpila k rekonštrukcii vybraných chodníkov v mestskej časti Luhy II. Do obnovy viac ako 330 metrov frekventovaných úsekov komunikácií pre peších investuje približne 55.000 eur. Informovala o tom Martina Skaličanová z Mestského úradu (MsÚ) v Partizánskom.



Rekonštrukčné práce sa týkajú chodníkov pred bytovými domami č. 1022 v dĺžke 205 metrov, č. 1025 v dĺžke 85 metrov a č. 1103 v dĺžke 44 metrov. "Práce zahŕňajú odstránenie krytu chodníkov aj s podkladovými vrstvami, ako i obrubníkov. Následne sa urobia nové podkladové vrstvy, na ktoré sa položí vrstva zo štrkodrviny s hrúbkou 40 milimetrov, osadia sa cestné a parkové obrubníky a napokon sa položí kryt zo zámkovej dlažby," opísal Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ. Zakončenia chodníkov budú podľa neho upravené bezbariérovo pre ľudí s postihnutím a nevidiacich.



Obnovu chodníkov s celkovou plochou 630 štvorcových metrov by mali dokončiť do záveru júla. "Renovácie týchto chodníkov, najmä pred bytovkou 1103, boli jednou z investičných priorít našej mestskej časti v tomto roku. Sú často využívané obyvateľmi a ich oprava bola už skutočne nutná, keďže boli v zlom technickom stave," dodal predseda Výboru mestskej časti Luhy II Ľubomír Beňo.