Partizánske rozdelí medzi kluby a organizácie viac ako 220.000 eur

Partizánske 21. februára (TASR) - Samospráva Partizánskeho prerozdelí tento rok medzi športové kluby a organizácie pôsobiace na území mesta sumu 221.000 eur. Najväčšou sumou vo výške 180.000 eur podporí šport. Odobrili to mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Na kultúru dá samospráva 17.000 eur, po 12.000 eur dostanú právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú služby v rámci sociálnych vecí a vzdelávania. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu podalo celkovo 50 žiadateľov pôvodne v celkovej sume 372.696 eur.



"Všetky dotácie boli prerokované v odborných komisiách, mestskej rade a následne mestskom zastupiteľstve. Diskusia bola veľmi otvorená, často na nej participovali aj zástupcovia jednotlivých organizácií tretieho sektora," spomenul primátor Jozef Božik.



Mesto podľa neho podporilo celkovo 50 žiadostí. "Som veľmi rád, že i napriek ťaživej situácii, ktorá vyvoláva tlak na to, že niektoré mestá rušia dotačné a grantové schémy, my môžeme opäť podporiť ako šport, tak aj kultúru, sociálne veci a vzdelávanie. Požiadavky zo strany organizácií boli vyššie, ale sme radi, že 221.000 eur pôjde hlavne na rozvoj detského a mládežníckeho športu," skonštatoval.



Božik pripomenul, že aktuálne schválené dotácie nie sú jedinými peniazmi, ktoré idú do systému, ďalších 250.000 eur dáva mesto na dotáciu športovísk, ako je mestská športová hala, zimný štadión a Futbalový štadión Karola Jokla. "Samostatná dotácia je na Športové centrum Radovana Kaufmana, ďalšia je na vzdelávacie aktivity, či už ide o fond na podporu tematického vzdelávania, či participatívnu školu," doplnil primátor.



Samospráva podľa neho robí všetko pre to, aby i napriek náročnej situácii zachovala chod spoločenských a športových organizácií. Radnica sa bude i v tomto roku snažiť nájsť i sponzorov.