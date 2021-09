V Partizánskom budú rekonštruovať chodníky, pribudnú aj LED stožiare

Partizánske 22. septembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho zabezpečila rekonštrukcie vybraných chodníkov a opravy miestnych komunikácií na území mesta. Práce zrealizovali v uplynulých týždňoch. Informovala o tom Martina Skaličanová z Mestského úradu v Partizánskom.



Rekonštrukciou prešiel chodník v dĺžke 85 metrov pri Základnej škole (ZŠ) Radovana Kaufmana. "Asfaltový povrch sme nahradili zámkovou dlažbou a osadili cestné obrubníky. Zároveň revitalizujeme aj priestor medzi chodníkom a oplotením školy, kde bol pôvodne tiež asfalt. Tu budeme umiestňovať aj štyri nové stožiare s LED osvetlením a reguláciou výkonu. Celý tento pás bude následne upravený a vysiaty záhonom z lúčnych kvetov," priblížil počas kontrolného dňa primátora na stavbách Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy mestského úradu.



Chodník s dĺžkou 115 metrov samospráva zrenovovala aj v mestskej časti Šimonovany na Cintorínskej ulici, a to na základe požiadaviek obyvateľov. Rekonštrukciou prešiel pre jeho zlý technický stav i bezpečnosť chodcov, keďže bol miestami na úrovni alebo pod úrovňou priľahlej komunikácie, zdôvodnil Fábry.



Novú komunikáciu pre peších so zámkovej dlažby vybudovali Technické služby mesta (TSM) Partizánske na sídlisku Šípok, medzi Púpavovou ulicou a základnou školou. Ďalší chodník renovujú pri bytovom dome č. 1193 na ulici Janka Kráľa. Nový prístupový chodník pribudol v lokalite od bytového domu č. 1152 smerom k obchodnému centru. "Vybudovali sme taktiež spevnené plochy z vegetačných tvárnic pri obytných blokoch č. 1167, 1164 a 1153,“ doplnil Fábry.



Samospráva rovnako zabezpečila dve veľkoplošné opravy úsekov miestnych komunikácií na sídlisku Šípok, a to na miestnom cintoríne a Malinovského ulici.



Na Pribinovej ulici realizuje mesto jednu z priorít mestskej časti Štrkovec. Ide o rekonštrukciu 94 metrov dlhej a tri metre širokej slepej ulice. "Bude tu nový asfaltový povrch s plochou 300 štvorcových metrov, lemovaný novými obrubníkmi a nové LED osvetlenie s reguláciou výkonu. Do zeme pribudnú nové chráničky na optiku, mestský rozhlas a televíziu," dodal Fábry.