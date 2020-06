Partizánske vlani hospodárilo s prebytkom

Partizánske 6. júna (TASR) - Samospráva Partizánskeho uzatvorila hospodárenie v minulom roku s prebytkom. Celkové príjmy mesta boli na úrovni približne 18,68 milióna eur, výdavky dosiahli približne 17,43 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorý na svojom májovom rokovaní schválili tamojší mestskí poslanci. TASR o tom informoval primátor Jozef Božik.



Celkové príjmy mesta vlani dosiahli 18.687.538,96 eura, celkové výdavky 17.436.796,65 eura. "S výsledkom minuloročného hospodárenia sme spokojní. Prebytok rozpočtového hospodárenia mesta je 255.399,69 eura, k tomu sa pripočítava zostatok finančných operácií vo výške 788.977,50 eura. To znamená, že celková suma, ktorá pôjde do rezervného fondu mesta, je 1.036.377,10 eura," uviedla prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková.



Rezervný fond samospráva už podľa nej čiastočne zaradila na krytie prechádzajúcich investícií z roku 2019 do roku 2020 a ďalšie prostriedky z neho pôjdu na nové investičné projekty. "O tom, ktoré to budú, rozhodnú mestskí poslanci na júnovom workshope k rozpočtu," ozrejmila.



Mesto zároveň bude brať do úvahy i schválenú novelu zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá samosprávam umožňuje použitie prostriedkov rezervného fondu aj na bežné výdavky z dôvodu predpokladaného veľkého výpadku podielových daní. "Budeme musieť byť veľmi opatrní v tom, akú časť rezervného fondu dnes zaradíme a akú si ponecháme na prípadne krytie výpadku bežného rozpočtu," dodala Jakubíková.



Celková úverová zadlženosť mesta predstavuje 10,13 percenta.