Partizánske vloží do vlastného imania TSM viac ako 45.000 eur

Partizánske 29. septembra (TASR) - Mesto Partizánske vloží do vlastného imania Technických služieb mesta (TSM) sumu 45.505,01 eura. Financie využije mestská firma na úhradu strát z minulých období. Odobrili to mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



O vklad do vlastného imania požiadala mesto firma. Peňažný vklad použije na čiastočnú úhradu straty z roku 2000 a 2020. "Tento vklad do ostatných kapitálových fondov je flexibilnejší ako vklad do základného imania, ktorý sa nezapisuje do obchodného registra a nevyžaduje sa zmena spoločenskej zmluvy," ozrejmila radnica v dôvodovej správe k materiálu. V prípade, že spoločnosť má len jedného spoločníka, postačuje podľa nej písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad a následné vloženie vkladu.



Zostatok straty TSM za rok 2000 je vo výške 27.230,87 eura, za rok 2020 predstavuje 18.274,14 eura. Mestská firma vykazuje ku koncu septembra stratu spolu na úrovni 744.860,94 eura.