Partizánske vybudovalo novú kruhovú križovatku na Ulici gen. Svobodu

Partizánske 21. novembra (TASR) - Rekonštrukcia jedného z najfrekventovanejších dopravných vstupov do centra Partizánskeho je dokončená. Mesto v uplynulých dňoch otvorilo a sprejazdnilo novovybudovanú kruhovú križovatku na Ulici generála Svobodu, ktorá má prispieť k lepšej plynulosti dopravy a vyššej bezpečnosti cestnej premávky v danom úseku. Informovala o tom Martina Skaličanová z mestského úradu.



Súčasťou projektu v hodnote 500.000 eur bola výstavba kruhovej križovatky, rekonštrukcia pravostranného chodníka, úprava časti ľavostranného chodníka s vybudovaním komunikácie pre peších od kruhovej križovatky smerom k supermarketu a tiež vybudovanie cyklistického chodníka. "Pribudli aj nové priechody pre chodcov s prvkami pre imobilných a nevidiacich, ktoré sú rovnako ako celá križovatka osvetlené novovybudovaným verejným osvetlením," uviedol primátor Jozef Božik.



Stavebné práce trvali tri mesiace a nadväzovali na ne viaceré dopravné obmedzenia. "Bola to náročná rekonštrukcia, ale potrebná. Verím, že dopravná situácia v tejto lokalite bude teraz plynulejšia a bezpečnejšia," zdôraznil primátor.



Úplnú uzáveru časti Ulice generála Svobodu podľa neho využili Železnice Slovenskej republiky i na opravu a úpravu železničného priecestia, takže sa tento vstup do mesta nemusel uzatvárať pre motoristov dvakrát.